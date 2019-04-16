السلطات الإيرانية تعتقل محاميًا بسبب مقابلة إذاعية

اعتقلت السلطات الإيرانية محاميًا يُدعى أمير سالاري داودي، بسبب مقابلة أجراها مع إذاعة ”صوت أمريكا“ بالنسخة الفارسية.

وقال وحيد مشغاني فراهاني، محامي زميله المعتقل داودي: إن ”اعتقال موكله جاء بقرار من قبل محكمة الثورة في طهران، بسبب حديثه لإذاعة صوت أمريكا عن أحد موكليه“.

وأضاف للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، اليوم الثلاثاء، أن ”المحكمة وجهت تهمة التعاون مع الحكومة المعادية والتخريب للمحامي أمير سالاري داودي“.

وبيّن المحامي فراهاني أن ”محكمة الثورة بطهران أبلغتنا بوجود قضيتين مرفوعتين ضد المحامي أمير سالاري، الأولى إهانة المسؤولين والدعاية ضد النظام، والثانية اتهامه بالتعاون مع دول معادية من خلال مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا، وتشكيل مجموعة للتخريب“.

ورغم مزاعم رموز النظام الإيراني بوجود ”حرية تعبير في إيران“، إلا أن حالات الاعتقالات والاستدعاءات للمحامين تتكرر باستمرار.

وأمير سالاري داوودي محامٍ معتمد لدى السلطة القضائية الإيرانية، ويعمل في الدفاع عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.

وفي ذات السياق، أيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة طهران، يوم الأحد الماضي، الحكم الصادر بالسجن 10 سنوات ضد المحامي محمد نجفي، بتهمة الدفاع عن احتجاجات شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، والتعاون مع دول معادية، ليصل حكمه إلى السجن 13 عامًا.

وفي أواخر العام الماضي، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تصاعد حملات الاعتقالات والاستهداف التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المحامين، مشيرة إلى أن ”إيران تقمع المحامين“.