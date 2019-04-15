سفير طهران في الدوحة يدعو لتحالف ثلاثي يضم إيران وقطر والعراق

دعا السفير الإيراني لدى الدوحة ”محمد علي سبحاني“، يوم الإثنين، لتشكيل تحالف ثلاثي بين إيران وقطر والعراق؛ لمواجهة ما أسماه بـ“الضغوط الأمريكية على المنطقة“.

وقال السفير سبحاني، في كلمة له حول فرص الاستثمار بمحافظة هرمزغان جنوب إيران المطلة على الخليج العربي: إن ”الحكومة الإيرانية تتحرك في الاتجاه الصحيح على الصعيدين المحلي والدولي، وهناك صورة جيدة لإيران في قطاع الاستثمار العالمي“.

وبين أنه ”يوجد أكثر من ألف مليار دولار للاستثمار في دول الخليج، بسبب ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج الأخرى، فلا بد من إنشاء تحالف خاصة بين إيران وقطر والعراق، للوقوف جنبًا إلى جنب في ظل تلك الضغوط“.

ونقلت وكالة أنباء ”آيار“ الإيرانية، يوم الإثنين، عن السفير الإيراني في الدوحة أن ”في قطر هناك حركة وأنشطة جيدة لتحسين الوضع الاقتصادي للاستثمار“، مضيفًا: ”قريبًا سيحصل تغيير في العلاقة، وسيتواجد المستثمرون القطريون وبعض دول الخليج في إيران“.

وتعهد السفير سبحاني بتخطي التبادل التجاري مع قطر مستوى المليار دولار.

وبدأ المؤتمر الدولي الثالث لهرمزغان للاستثمار يوم الإثنين، بحضور 500 شخصية من التجار ورجال الأعمال الإيرانيين والأجانب في بندر عباس.