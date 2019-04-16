بعد شهور من القطيعة.. نتنياهو يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية مع ليبرمان

بدأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“، وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان، بعد شهور من القطيعة وتراشق الاتهامات.

جاء ذلك في لقاء جمع بين نتنياهو وليبرمان، وصف المتحدث باسم حزب ”إسرائيل بيتنا“ أجواءه بالـ“مُريحة“، تناول قضايا عدة على رأسها تشكيل الحكومة المرتقبة، إلى جانب الأمن والدين والدولة والهجرة والاستيعاب.

وأكد الطرفان بدء المفاوضات حول تشكيل ائتلاف حكومي، فور تكليف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لنتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بحسب قناة ”ريشيت كان“ الإسرائيلية.

وأعرب ليبرمان عن استعداده للانضمام إلى حكومة نتنياهو في حال تخلي الأخير عن ”قانون التجنيد“، بعد أن اشترط سابقًا تولي وزارة الجيش في حكومة نتنياهو المرتقبة، أو التوجه لانتخابات.

وقال ليبرمان:، ”إننا لن نتخلى عن مبادئنا، وإذا أرادوا التخلي عن قضية قانون التجنيد نحن على استعداد للوقوف مع المعارضة أو الذهاب إلى الانتخابات“.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم أمس الإثنين: ”أريد الحفاظ على حقيبة الأمن والحصول على حقيبة الداخليّة، كشرط للانضمام إلى حكومة ائتلافية يرأسها بنيامين نتنياهو“.

وحصل حزب ”يسرائيل بيتنا“، الذي يتزعمه ليبرمان على 5 مقاعد في انتخابات الكنيست الأخيرة، ما يمكنه من ترجيح كفة المعارضة الإسرائيلية التي يقودها حزب بيني غانتس.