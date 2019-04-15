ليبرمان يشترط: إما وزارة الجيش الإسرائيلي أو التوجه لانتخابات مبكرة

اشترط وزير الجيش الإسرائيلي السابق، زعيم حزب ”يسرائيل بيتنا“، أفيغدور ليبرمان، تولي وزارة الجيش في حكومة نتنياهو المرتقبة، أو التوجه لانتخابات مبكرة، معبرًا عن استعداده للانضمام إلى حكومة نتنياهو في حال تخلي الأخير عن ”قانون التجنيد“.

وقال ليبرمان، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الاثنين، ”إننا لن نتخلى عن مبادئنا وإذا أرادوا التخلي عن قضية قانون التجنيد، نحن على استعداد للوقوف مع المعارضة أو الذهاب إلى الانتخابات“.

وأضاف ليبرمان:“ أريد الحفاظ على حقيبة الأمن والحصول على حقيبة الداخليّة، كشرط للانضمام إلى حكومة ائتلافية يرأسها بنيامين نتنياهو“.

تجدر الإشارة إلى أن حزب ”يسرائيل بيتنا“ الذي يتزعمه ليبرمان حصل على 5 مقاعد في انتخابات الكنيست الأخيرة، ما يمكنه من ترجيح كفة المعارضة الإسرائيلية التي يقودها حزب بيني غانتس.

وقدّم ليبرمان استقالته من الحكومة الإسرائيلية السابقة، بعد إبرام إسرائيل اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية بعد يومين من التصعيد، معتبرًا ذلك هزيمة نكراء أمام الفصائل في غزة.

ويطالب ليبرمان بشن حرب واسعة النطاق تطيح بحكم حركة حماس في غزة، وتعيد قوة الردع للجيش الإسرائيلي، كما يدعو إلى وقف تحويل الأموال إلى حماس.