بوادر صراع شرس بين ليبرمان والمتدينين بسبب قانون التجنيد

قال افيغدور ليبرمان رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ عشية البدء بالمفاوضات الائتلافية، إنه لن يبدي أية مرونة بشأن مطلبه تطبيق قانون التجنيد بحذافيره، الأمر الذي سيثير على ما يبدو مشاكل مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً المطالبة بتعديله.

وكان الحزب قد اشترط في وقت سابق مقابل الانضمام إلى الحكومة، أن تسعى الى تحقيق النصر على ”حماس“ وإسقاط حكمها في قطاع غزة.

وذكرت قناة ”مكان“ العبرية التابعة لهيئة البث التلفزيوني الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الحزب قدم مطالب أخرى في مجال التجنيد والقادمين الجدد، ستثير معارضة الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً.

وأفادت تقارير عبرية بأن الأحزاب الصغيرة التي ستشارك في الحكومة الإسرائيلية المقبلة بدأت عملية الابتزاز والمساومة من أجل الانضمام إلى حكومة يرأسها نتنياهو، خاصة مع إعلان وتأكيد حزب ”كاحول لافان“ بزعامة بيني غانتس الذي خسر الانتخابات، أنه لن يشارك في حكومة نتنياهو.

وكشفت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ العبرية، اليوم الأحد، أن أفيغدور ليبرمان زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“، اشترط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل الانضمام إلى ائتلاف نتنياهو أن يتعهد الأخير بإسقاط حكم حركة ”حماس“ في قطاع غزة والحفاظ على حقيبة الأمن والحصول على حقيبة الداخلية، التي يفترض أنها من حصة آرييه درعي زعيم حركة ”شاس“ اليمينية المتطرفة.