نتنياهو ينتزع التأييد المطلوب لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الحصول على التأييد المطلوب، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وأبلغ حزب ”إسرائيل بيتنا“ اليميني، برئاسة وزيرالدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، و“اتحاد أحزاب اليمين“، برئاسة الحاخام رافي بيرتس، يوم الثلاثاء، الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، توصيتهما بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وارتفع عدد أعضاء الكنيست المؤيدين لنتنياهو إلى 65 عضوًا، مقسمين بين 36 من حزب الليكود، و8 لحزب ”يهدوت هتوراة“، و 7 مقاعد لحزب ”شاس“، إضافة إلى 5 مقاعد لحزب ”إسرائيل بيتنا“، و 5 مقاعد لاتحاد الأحزاب اليمينية المتطرفة، و 4 مقاعد لحزب ”كولانو- كلنا“.

في المقابل، أوصىت أحزاب ”أزرق أبيض“ برئاسة بيني غانتس 35 مقعدًا، أمس، والعمل 6 مقاعد، و“ميرتس“ 4 مقاعد، اليوم الثلاثاء، بتكليف غانتس بهذه المهمة، ليرتفع عدد اعضاء الكنيست المويدين له إلى 45 عضوًا، مع امتناع الأحزاب العربية عن تسمية أي عضو كنيست.

وكان الرئيس الإسرائيلي قد بدأ أمس الإثنين، مشاورات مع الأحزاب الاسرائيلية الفائزة بالانتخابات لتحديد هوية عضو الكنيست الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.

وبحسب صحيفة ”معاريف“ العبرية، من المقرر أن يستأنف ريفلين المشاورات مع 6 أحزاب إسرائيلية أخرى اليوم، لتحديد هوية عضو الكنيست الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.

ووفقًا للقانون في دولة الاحتلال، فإن أمام الرئيس الإسرائيلي، حتى الـ24 من الشهر الجاري، لتكليف عضو كنيست بتشكيل الحكومة، وإذا لزم الأمر يمكن للرئيس منحه مهلة 14 يومًا إضافية.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان أصدره أمس الاثنين: ”أمام هذا الشخص (المكلف) فترة 28 يومًا لتشكيل حكومة جديدة لإسرائيل، وإذا لزم الأمر، يمكن للرئيس منحه مهلة 14 يومًا إضافيًة“.

وكانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة أظهرت فوز حزب ”الليكود“ برئاسة نتنياهو مع تقدم واضح لكتلة اليمين، ما يؤهل نتنياهو لحصول الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة القادمة.