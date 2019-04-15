51 نائبًا في الكنيست يوصون الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

أوصى 51 نائبًا في الكنيست، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتكليف زعيم حزب ”الليكود“، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في اليوم الأول من المشاورات التي بدأها مع الأحزاب الإسرائيلية الفائزة بالانتخابات.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في تصريح له: ”في نهاية اليوم الأول من المشاورات، أوصى 51 من أعضاء الكنيست المقبل بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، بينما أوصى 35 منهم بتكليف بيني غانتس من حزب (أزرق أبيض) بهذه المهمة، وطلب ستة من أعضاء الكنيست عدم التوصية بأي عضو في الكنيست“.

وكان الرئيس الإسرائيلي ريفلين، شرع اليوم في مشاورات يستكملها، غدًا الثلاثاء، مع الأحزاب الإسرائيلية، لتحديد هوية عضو الكنيست الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.

ويتوقع أن تزيد الأصوات المؤيدة لنتنياهو بعد استكمال المشاورات غدًا، عن المقاعد الـ 61 المطلوبة، حيث يتكون البرلمان الإسرائيلي من 120 مقعدًا.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي، إن أحزاب ”الليكود“ برئاسة نتنياهو و“شاس“ برئاسة وزير الداخلية أريه درعي و“يهودت هتوراه“ برئاسة يعقوب ليتسمان، أوصوا بتكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة.

وبالمقابل، أوصى تحالف ”أزرق أبيض“ الوسطي، بتكليف رئيسه بيني غانتس، بتشكيل الحكومة.

ورفض تحالف القائمة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي، والجبهة الديمقراطية للسلام، برئاسة أيمن عودة، تكليف أي عضو كنيست بمهمة تشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يستأنف الرئيس ريفلين، غدًا الثلاثاء، المشاورات مع 6 أحزاب إسرائيلية أخرى.

وقال ريفلين: ”الأربعاء، سأكون قادرًا على دعوة عضو الكنيست الحاصل على أفضل فرصة لتشكيل حكومة، بمعنى الحاصل على دعم أكثر من 61 عضوًا في الكنيست“.

وللمرة الأولى، جرت المشاورات على الهواء مباشرة، حيث قال مكتب الرئيس الإسرائيلي: ”في قرار تاريخي ورائد، أمر الرئيس ببث الاجتماعات مع الأطراف مباشرة على جميع المنصات، لضمان الشفافية أمام المواطنين الإسرائيليين“.

ووفقًا للقانون، فإن أمام الرئيس الإسرائيلي، حتى الـ 24 من الشهر الجاري، لتكليف عضو كنيست بتشكيل الحكومة.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيانه: ”أمام هذا الشخص (المكلف) فترة 28 يومًا لتشكيل حكومة جديدة لإسرائيل، وإذا لزم الأمر، يمكن للرئيس منحه مهلة 14 يومًا إضافية“.

وكانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة، قد أظهرت فوز حزب ”الليكود“ برئاسة نتنياهو، مع تقدم واضح لكتلة اليمين، ما يؤهل نتنياهو للحصول على الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة القادمة.