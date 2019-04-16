وزير خارجية فلسطين: عباس مستعد للقاء نتنياهو في موسكو ”دون شروط“

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مستعد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون شروط مسبقة في حال استضافت العاصمة الروسية موسكو هذا اللقاء.

وأشار المالكي في تصريح صحفي، إلى أن عباس ”ربما يزور موسكو في غضون الشهرين المقبلين، لكن لم تتم بعد مناقشة التواريخ المحددة من خلال القنوات الدبلوماسية“.

وأكد في الوقت ذاته أن ”فلسطين سترفض أي اقتراحات لتسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، دون استقلال دولة فلسطين“، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية، إلى ”مناقشة تهديدات الإدارة الأمريكية للجنائية الدولية، بعد الدعوة للتحقيق مع الإسرائيليين“.

وتوقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بسبب ”استمرار الاستيطان وعدم التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وعدم تطبيقها لما كان ينتج من اتفاقات عقب لقاءات المفاوضات بين الطرفين“، بحسب الفلسطينيين.

وازدادت القطيعة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، وإقرار عدد من العقوبات المالية على السلطة الفلسطينية، حيث تعتبر الأخيرة الإدارة الأمريكية طرفًا ”غير نزيه“ للإشراف على المفاوضات بين الطرفين، بسبب ما تصفه بـ“الانحياز الأعمى لإسرائيل“.