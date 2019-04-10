نتائج مثيرة لتصويت الإسرائيليين في مستوطنات ”غلاف غزة“

كشفت نتائج انتخابات الكنيست التي أعلنتها اللجنة المركزية العليا للانتخابات في إسرائيل اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مثيرة في سير العملية الانتخابية في مستوطنات ما يسمى ”غلاف غزة“.

وقالت القناة العبرية 12 في التلفزيون الإسرائيلي، إن النتائج كانت في مستوطنة ”سديروت“ التي تعرف بأنها ”معقل الليكود“ المعروف لصالح نتنياهو، الذي فاز بفارق كبير وصل إلى 44% من الأصوات عن منافسه بيني غانتس الذي حصل حزبه ”كاحول لافان على 9% فقط.

وذكرت القناة، أن حزب ”كاحول لافان“ اكتسح النتائج في ”كيبوتس ناحل عوز“ متفوقًا على نتنياهو وحزبه بأكثر من نصف الأصوات، أما في ”كيبوتس سعد“ فحصل حزب ”اليمين الجديد“ على أكبر عدد من الأصوات، وفي ”كيبوتس بئيري“ حصل حزب ”العمل“ على أكبر عدد من الأصوات.

في نفس الإطار، كشف موقع ”والا“ العبري أن الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، التقى برئيس لجنة الانتخابات القاضي حنان ميلتزر، واتفق الاثنان، على أن جولة المشاورات مع مختلف الأحزاب قبل تشكيل الحكومة ستبدأ الأسبوع المقبل في مقر إقامة الرئيس.

وستعرض النتائج، من خلال البث المباشر على جميع المنصات الإعلامية من أجل تعزيز الشفافية عند الإسرائيليين، على حد زعمه.

وكان لافتًا في المشهد الانتخابي الإسرائيلي، أن نفتالي بينيت رئيس حزب ”اليمين الجديد“، الذي هدد في مقطع فيديو انتخابي دعائي رئيس حركة ”حماس“ في غزة إسماعيل هنية بالاغتيال، وقال فيه ”أنا مش مثل ليبرمان يا هنية“، انهار حزبه ولم يحصل على أي مقعد وخرج خارج الحلبة السياسية.

في ذات الوقت، نقلت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ عن بينيت قوله، إنه ينتظر فرز أصوات الجيش التي قد تسمح له باجتياز نسبة الحسم والعودة للكنيست.

وتعقيبًا على خسارته تلك، هاجم وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان نفتالي بينيت قائلًا: ”أنا لا أشعر بشماتة، لكنني أعتقد أنه تطور إيجابي عندما تختفي هذه الأشكال من الكنيست“.