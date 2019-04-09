ليبرمان: نتنياهو يسعى لإضعاف الأحزاب اليمينية

اتهم وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان ورئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه ”يبذل قصارى جهده لإضعاف“ الأحزاب اليمينية.

وقال ليبرمان، في تصريح نقلته صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، الثلاثاء، إن ”نتنياهو الذي تعهد بالفعل بتمرير مبلغ 40 مليون دولار للحماية من حماس، يبذل قصارى جهده لإضعاف الأحزاب اليمينية“.

وأضاف: ”آمل أن يكون الجمهور قد تعلم الدرس، نريد حكومة أفعال وليس كلمات، نحن بحالة جيدة، وسيحصل إسرائيل بيتنا على 7-8 مقاعد في الكنيست على الأقل“ في الانتخابات التي تجري اليوم.

وأدلى رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ بصورة هذا الصباح برفقة زوجته إيلا في ”نوكديم“، وقال إنه ”يدعو جميع الشعب اليهودي إلى التصويت“، معتبرًا أن ”المشاركة واجب“.

وقال: ”حق لنا وواجب علينا الخروج للتصويت.. قيل مرة إن الحكومة السيئة هي نتاج عدم خروج أشخاص جيدين للتصويت. لذا أدعو كل مواطني دولة إسرائيل للخروج للتصويت ”.

وتابع: ”نتنياهو يسعى للمس بأحزاب اليمين الحقيقي، ومنها إسرائيل بيتنا من أجل إضعافها“.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم حزب إسرائيل بيتنا، يوم الثلاثاء، إن ”أعضاء في الحزب اكتشفوا، صباح اليوم، في عدد من لجان الاقتراع بكل من صفد واسدود أن أوراق التصويت الخاصة بالحزب اختفت من صناديق الاقتراع“، بحسب ما ذكرت صحيفة ”معاريف“.

وأضافت الصحيفة أنه ”تم إحضار أوراق التصويت إلى الصناديق بعد شكوى ممثلي الحزب“.

وتوجه أكثر من 6 ملايين إسرائيلي الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الحادية والعشرين، وذلك لاختيار الحزب الذي سيشكل الحكومة الإسرائيلية الخامسة والثلاثين.

وتشتد المنافسة بين حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يقود تيار اليمين، وحزب ”كاحول لافان“ برئاسة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس، الذي يصف نفسه بممثل الوسط، فيما يقول منافسوه إنه يمثل اليسار.