إعلام عبري: روسيا سلمت إسرائيل 4 جثث لجنود قتلوا في لبنان (صورة)

كشفت القناة العبرية الثانية، أن روسيا سلمت إسرائيل 4 جثث خلال العام 2017 لفحص رفاتها، والتأكد من أنها تعود إلى جنود إسرائيليين فقدوا في معركة السلطان يعقوب في لبنان عام 1982، وذلك ضمن عملية إعادة الجثث، والتي كان آخرها إعادة رفات الجندي الإسرائيلي الرقيب زخاريا بوميل، بعد غياب 37 عامًا.

وذكرت أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، قدمت معلومات لوزير الجيش حينها أفيغدور ليبرمان، حول موقع جثث الجنود الثلاثة من معركة السلطان يعقوب، والذي قام بدوره بتقديم هذه المعلومات لوزير الجيش الروسي، سيرغي شويغو.

وبحسب القناة العبرية، طالب ليبرمان من نظيره الروسي، المساعدة في العثور على هذه الجثامين واستعادتها، وبعد موافقة وزير الجيش الروسي على طلب ليبرمان، توجه ليبرمان إلى روسيا على أمل العودة إلى إسرائيل مع الجثث.

وأضافت القناة، أن ليبرمان تلقى معلومات روسية، حول العثور على رفات 4 جثث في سوريا، لكن وزير الجيش الروسي، رفض تسليمه الجثث، إلا بموافقة الرئيس فلاديمير بوتين.

وتابعت، اتصل ليبرمان برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وطلب منه التحدث مع بوتين، وفي اليوم التالي، عاد ليبرمان إلى إسرائيل بأربعة توابيت.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه بعد فحصها في إسرائيل، تبين أن هذه ليست جثث الجنود الإسرائيليين، وأن إسرائيل طالبت روسيا بمواصلة البحث عن جثامين الجنود الإسرائيليين هناك.