صحيفة إيرانية تطرد نحو 70 شخصًا من موظفيها

طردت جريدة ”همشهري“ الإيرانية اليومية، التابعة لبلدية طهران، عددًا كبيرًا من موظفيها.

ووفقًا لبعض التقارير، التي نشرت اليوم الأحد، أفاد بعض مراسلي الصحفية بأنه ”منذ صباح يوم أمس السبت في أول يوم عمل من العام الإيراني الجديد طردوا عندما دخلولوا مبنى الصحيفة“.

ولم يتم الإعلان عن العدد الدقيق للمطرودين، لكن بعض المصادر قالت إن العدد وصل إلى نحو 70 صحفيًا.

من جانبها، أكدت رئيسة تحرير وكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية الإصلاحية، فاطمة مهدياني، في تغريدة على حسابها الرسمي بـ ”تويتر“، صحة طرد العشرات من صحفيي جريدة ”همشهري“.

و“همشهري“، هي صحيفة إيرانية يومية تأسست عام 1990م ، وتصدر باللغة الفارسية، وأسسها، غلام حسين كرباسجي، وتعد من أهم وسائل الإعلام الإيرانية بسبب جذبها للإعلانات وتمويلها من قبل بلدية العاصمة طهران.