وزيرة إسرائيلية: علينا العودة لسياسة ”الاغتيالات“ ضد قادة فلسطينيين

دعت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، الإثنين، إلى العودة لسياسة ”الاغتيالات“ ضد قادة فلسطينيين.

وقالت ريغيف لإذاعة الجيش الإسرائيلي:“علينا العودة لسياسة القتل المستهدف“.

وجاء إعلان ريغيف، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي حشد قواته، على حدود قطاع غزة.

وقال المتحدّث بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على ”تويتر“:“ يعزز الجيش الإسرائيلي حالة الاستعداد والجاهزية في المجالات الهجومية والدفاعية لسيناريوهات متنوعة“.

وسبق للمتحدّث الإسرائيلي أن أعلن استدعاء لواءين عسكرييْن، بعد تقييم أمني لإطلاق فلسطينيين صاروخًا من قطاع غزة على وسط إسرائيل.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، الإثنين:“تم تنبيه أعضاء بعض وحدات الاحتياط إلى إمكانية استدعائهم للخدمة غير المجدولة، ولم يصدر الجيش الأوامر الرسمية المعتادة لاستدعاء فوري، لكنه ينوه لهم بالاستعداد للانخراط في حالة حدوث تصعيد كبير، وهي المرة الأولى منذ سنوات التي يقوم فيها الجيش بذلك“.

وأضاف:“ تم إرسال التنبيه إلى جنود الاحتياط الذين يخدمون مع الجيش النظامي، والذي قد يشير بناءً على السوابق، إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد للقيام بعملية توغل برية في غزة“.