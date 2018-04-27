استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في رأسه شرق غزة برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن شابًا مجهول الهوية أصيب برصاصة في رأسه، قبل أن يفارق الحياة في المشفى متأثرًا بجراجه.

وأصيب في وقت سابق 168 مواطنًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة وبالاختناق، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي المتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أنّ من بين الجرحى 45 إصابة بالرصاص الحي، و96 بالغاز المسيل للدموع، و12 بشظايا متفرقة، و9 بالرصاص المطاطي، و6 لم يوضح طبيعة إصابتهم، مشيرة إلى أن من بين الإصابات 12 طفلًا، و9 سيدات.

وتوافد مئات الفلسطينيين، منذُ صباح اليوم الجمعة، نحو 5 مواقع تقع على طول حدود القطاع مع إسرائيل، للمشاركة في المسيرات.

وبدأت مسيرات العودة، في يوم 30 من شهر مارس/آذار الماضي، حيثُ تجمهر عشرات آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في يوم 15 من شهر مايو/ أيار المقبل.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد 42 فلسطينيًا وإصابة الآلاف.