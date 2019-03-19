إسرائيل تفرض طوقًا شاملاً على الأراضي الفلسطينية لمدة 3 أيام

أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وإغلاق المعابر المؤدية الى قطاع غزة، لمدة 3 أيام بمناسبة عيد المساخر اليهودي ”بوريم“.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الإغلاق سيبدأ من مساء غد الأربعاء ويستمر حتى مساء السبت المقبل.

وسوف يمنع في فترات الإغلاق، وصول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أماكن عملهم في إسرائيل.

كما يحظر على الفلسطينيين التنقل من خلال المعابر بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل إلا لحالات الضرورة الاستثنائية، وبعد الحصول على تنسيق مسبق مع الجيش الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن العيد يأتي احتفالاً بفشل مؤامرة الوزير ”هامان“ (في الإمبراطورية الفارسية)، الذي حاول إقناع الملك أحشويروش بإبادة اليهود، خلال فترة ”السبي البابلي“ لليهود، بحسب ما ورد في التوراة.

وخلال العيد تقام صلوات احتفالية في الكُنُس، ومهرجانات في رياض الأطفال والمدارس والمدن.