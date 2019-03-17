عقب مقتل مستوطنين.. الجيش الإسرائيلي يغلق بلدات في الضفة الغربية

أغلق الجيش الإسرائيلي عددًا من البلدات الفلسطينية بمحافظة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة ”أرئيل“.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أغلق بلدات (قراوة بني حسان، بديا، كفل حارس، حارس، بروقين، دير استيا) بالحواجز العسكرية، ومنع تنقل المواطنين بينها.

وأضاف الشهود أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقوم بتمشيط المنطقة.

وفي وقت سابق، قتل مستوطنان وأصيب آخران بجروح خطيرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنتي ”أرئيل“ و“جيتاي“، وسط الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن فلسطينيين اثنين نفذا العملية قرب مستوطنة ”أرئيل“، وانسحبا من المكان في مركبة، باتجاه مستوطنة ”جيتاي“، حيث أطلقا النار مرة أخرى قبل فرارهما.