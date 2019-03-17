المئات يتظاهرون في نيويورك ضد الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا‎ (صور)

تظاهر مئات الأشخاص في مدينة نيويورك الأمريكية للاحتجاج على الهجوم الإرهابي الذي طال مسجدين في نيوزيلندا.

وتجمع المئات من المتظاهرين في ميدان فولي بدعوة من منتدى يدعى ”الاتحاد ضد التمييز العنصري والفاشية“، ونددوا بالهجوم الإرهابي بنيوزيلندا.

وفي كلمات أُلقيت خلال المظاهرة، ذكر المتحدثون أن العنصرية البيضاء والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية والأجانب في تزايد، في الكثير من أنحاء العالم.

ورفع المتظاهرون لافتة في الميدان كُتب عليها ”أجدادنا وآباؤنا كانوا لاجئين، هل سنصبح الآن عنصريين؟ دمروا الجدران وافتحوا الحدود“.

كما حمل المتظاهرون كتابات تندد بالعنصرية والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، ورددوا هتافات تنتقد سياسة الإدارة الأمريكية ”المناهضة للاجئين“.

وسار المتظاهرون في شوارع نيويورك وهم يرددون هتافات وشعارات مناهضة للإسلاموفوبيا والعنصرية ومعاداة السامية والأجانب.

وأعلن مفوض الشرطة النيوزيلندية، مايك بوش، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش أثناء صلاة الجمعة، إلى 50 قتيلًا.