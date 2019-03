الإمارات تدعو للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، العالم للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا؛ غداة مذبحة وقعت في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وأسفرت عن سقوط 49 قتيلًا.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على تويتر، إن ”المذبحة الإرهابية تؤكد ضرورة التصدي للإسلاموفوبيا على مستوى العالم“.

وتابع الوزير الإماراتي: ”هناك رابط واضح بين الإرهاب والإسلاموفوبيا“.

The New Zeland terrorist massacre highlights the necessity to address Islamophobia globally. While it is a time for grieving & reflection surely the link between Islamophobia & terrorism is firmly established.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 16, 2019