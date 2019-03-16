الإمارات تدعو للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا

الإمارات تدعو للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا

المصدر: أ ف ب

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، العالم للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا؛ غداة مذبحة وقعت في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وأسفرت عن سقوط 49 قتيلًا.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على تويتر، إن ”المذبحة الإرهابية تؤكد ضرورة التصدي للإسلاموفوبيا على مستوى العالم“.

وتابع الوزير الإماراتي: ”هناك رابط واضح بين الإرهاب والإسلاموفوبيا“.

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عامًا)، منفّذ الاعتداء على المسجدين، السبت، أمام محكمة وجّهت إليه تهمة القتل.

وهو لم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظلّ في السجن حتى مثوله مجددًا أمام المحكمة في 5 نيسان/أبريل.

وتعهّدت رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة، السبت، بتشديد قوانين حمل الأسلحة؛ غداة الاعتداء.

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