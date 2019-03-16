الشرطة تكشف تفاصيل جديدة بشأن مذبحة نيوزيلندا

قال قائد الشرطة في نيوزيلندا مايك بوش السبت، إن عدد قتلى الهجوم على المسجدين ارتفع إلى 50 بعد عثور المحققين على جثة أخرى بأحد المسجدين.

وأضاف بوش في مؤتمر صحفي ”بكل الحزن أقول إن عدد الأشخاص الذين ماتوا في هذا الحادث ارتفع الآن إلى 50. حتى ليلة الأمس تمكنا من نقل جميع الضحايا من الموقعين. أثناء قيامنا بذلك تمكنا من العثور على ضحية أخرى“.

وتابع أن عدد المصابين في الهجوم بلغ أيضًا 50 مصابًا ما زال 36 منهم يتلقون العلاج.

وأكد أن الإجراءات الأمنية في محيط المساجد مستمرة حتى التأكد من عدم وجود أي تهديدات .

وأشار إلى أن المتهم في هجوم كرايتس تشيرش اشترى سلاح جريمته من داخل نيوزيلندا وأدخل عليه تعديلات بنفسه، مضيفًا أن جميع الاتهامات في الهجوم موجهة إلى شخص واحد حتى الآن.