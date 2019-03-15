ترامب يُعلن أنه سيلجأ لـ“الفيتو“ ردًا على رفض التمويل الطارئ للجدار مع المكسيك

المصدر: أ ف ب

اكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بالرد على رفض الكونغرس إجراءات التمويل العاجل للجدار على الحدود مع المكسيك، بكتابة كلمة ”فيتو“ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وكان ترامب قد أعلن مسبقًا أنه سيستخدم ”الفيتو“ الأول خلال رئاسته إذا وافقت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ على القرار الذي يتحدى مبادرته، إلا أن النتيجة التي تم الحصول عليها بأصوات 12 من الجمهوريين تشكل انتكاسة للرئيس.

وأيد 59 عضوًا في مجلس الشيوخ قرارًا ديموقراطيًا سبق أن أقره مجلس النواب يُعلن أن ”حال الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس في 15 من شهر شباط/فبراير لعام 2019، تعتبر لاغية“.

ويمارس ترامب منذُ أيام ضغوطًا على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لتفادي هذا الفشل.

وكان قد غرد على تويتر بأن ”الحدود الجنوبية هي كابوس إنساني وعلى صعيد الأمن القومي“.

وحاول ترامب أيضًا تبرير دستورية قراره بإعلان حال الطوارىء لتأمين حصوله على نحو 8 مليارات دولار لبناء الجدار.

وصرّح للصحفيين قبيل تصويت مجلس الشيوخ أن ”الخبراء القانونيين يقولون إن هذا الأمر دستوري تمامًا“.