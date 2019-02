مهارات سيدة أفريقية بكرة القدم تُذهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (فيديو)

View this post on Instagram

نشر الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لسيدة تستعرض مهاراتها في كرة القدم، واصفًا إياها بـ"المدهشة". . برأيك هل أعجبتك مهاراتها؟ . . #إرم_نيوز #ترامب #أمريكا #مهارات #كرة_قدم #منوعات #تويتر #سيدة #trump #america#talent #منوعات #لايك #تفاعل