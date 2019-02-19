مهارات سيدة أفريقية بكرة القدم تُذهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (فيديو)

لفتت مهارات سيدة أفريقية ولعبها بالكرة، إعجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال إعادة نشر فيديو نشره أحد الأشخاص على ”تويتر“.

وعلّق ترامب على فيديو لسيدة أفريقية وهي تلعب كرة القدم، مكتوب عليه:“الموهبة موجودة، ولكن الفرصة غير متوافرة“، قائلًا:“مدهش“.

ونشر الفيديو شخص يدعى ”أكين سوير“ وهو صاحب شركة للاستشارات في واشنطن، معلقًا:“المواهب توزَّع، ولكن الفرص لا“.

وحصد الفيديو منذ نشره في 16 فبراير، 367 ألف إعجاب، و109 آلاف إعادة تغريد، كما انتشر الفيديو على عدة مواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو سيدة أفريقية وهي تلاعب الكرة بمهارات خارقة، بقدمها ورأسها تارة، وكتفيها وركبتيها تارة أخرى، وضربت السيدة الكرة أكثر من 150 مرة دون أن تسقط منها على الأرض.

ولم يتضح مكان تصوير الفيديو، ولكن يعتقد أنه في دولة أفريقية.

وأبدى الرئيس الأمريكي رأيه برياضة كرة القدم، في وقت سابق، خلال لقاء مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، وقال: ”كرة القدم واحدة من الألعاب التي تزداد شعبيتها بسرعة في العالم“، موضحًا أنها بسيطة وسهلة، وليست بالصعوبة التي يصفها البعض.

وأضاف ترامب:“ابني بارون يحب الكرة، وكرة القدم هي واحدة من أكثر الألعاب الرياضية التي تزداد شعبيتها في العالم“، موضحًا أنه لن يمانع إذ لعب ابنه كرة القدم، لكنه لن يشجعه على ذلك.