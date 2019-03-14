صفعة لترامب.. الكونغرس الأمريكي يرفض التمويل الطارئ للجدار الحدودي مع المكسيك

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في تصويت نهائي، اليوم الخميس، التمويل الطارئ للجدار الذي يشيده دونالد ترامب على الحدود مع المكسيك، الأمر الذي يشكل هزيمة للرئيس.

وانضم 12 على الأقل من أعضاء المجلس الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت على قرار سبق أن أقره مجلس النواب، ينص على أن ”حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس في 15 شباط/فبراير 2019 تعتبر ملغاة“.

ورد ترامب، الخميس، عبر حسابه بتويتر على رفض الكونغرس إجراءات التمويل العاجل للجدار على الحدود مع المكسيك، قائلًا: ”فيتو“.

وكان ترامب قد أعلن مسبقًا أنه سيستخدم الفيتو الأول خلال رئاسته، إذا وافقت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ على القرار الذي يتحدى مبادرته.