إسرائيل تزعم اكتشاف مصنع إيراني ”سري“ لإنتاج الصواريخ في سوريا (صور)

زعمت صحيفة ”معاريف“ العبرية، اليوم الخميس، أن تقريرًا للمخابرات الإسرائيلية يعود تاريخه إلى 7 شباط/فبراير الماضي، كشف عن محاولات إيرانية سرية لإعادة إنشاء مصنع متطور لإنتاج الصواريخ على الأراضي السورية.

وأضافت الصحيفة أن تقرير الاستخبارات الإسرائيلية يتضمن صورًا للموقع الذي تزعم إسرائيل إنشاء مصنع الصواريخ فيه مع لقطات بصرية تدعي إسرائيل أنها تعزز المزاعم بشأن استخدام المصنع في إنتاج صواريخ أرض-أرض.

وقالت الصحيفة إن الموقع، الواقع في شمال غرب سوريا، يقبع على بعد ثمانية كيلومترات فقط من الحدود مع لبنان، ملمحة إلى أنه قد يكون هنا على ما يبدو لتسهيل نقل الصواريخ إلى حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن الموقع ”يخضع لسيطرة النظام السوري بالقرب من منطقة الانتشار العسكري الروسي“.

وتضيف ”معاريف“ أن صورًا التقطتها الأقمار الصناعية التابعة لشركة ISI الإسرائيلية، تؤكد الشكوك السابقة التي وردت بتقارير استخبارية بشأن إنشاء مصنع لإنتاج صواريخ أرض-أرض دقيقة شرق مدينة طرطوس السورية، والتي تخضع لسيطرة النظام السوري وقريبة من القوات الروسية.

وأشارت شركة ISI الإسرائيلية إلى أنها رصدت شاحنات عند مدخل الموقع خلال الأشهر الأخيرة، وبناء خزان مياه جديد، ما يدل على أن الموقع فعال.