روسيا تنشر منظومتها الحديثة المضادة للصواريخ“إس-400″ قرب سان بطرسبرغ‎

المصدر: أ ف ب

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها نشرت منظومتها الجديدة للدفاع الجوي المضادة للصواريخ ”إس-400“ في منطقة لينينغراد في شمال غرب البلاد، التي تضم ثاني أكبر مدنها سان بطرسبرغ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه ”تم نشر أنظمة الدفاع الجوي الأحدث ”إس-400″ بحالة تأهب في منطقة لينينغراد؛ لحماية المواقع العسكرية والإدارية والمدنية“.

وتعد منظومة صواريخ أرض-جو من طراز ”إس-400“ من بين الأسلحة الروسية الأكثر تطورًا.

وقال مسؤول لدى وزارة الدفاع في سان بطرسبرغ، إن المنظومة الجديدة ستحل محل منظومة ”إس-300“ السابقة، لكنه رفض كشف عدد الصواريخ التي سيتم نشرها.

وتم اختبار الصواريخ أول مرة في منطقة أستراخان الجنوبية قبل نقلها نحو 2000 كلم شمالًا.

ويتوقع أن يتم نشر منظومة ”إس-400″، هذا الشهر، كذلك في جيب كالينينغراد الروسي في أوروبا.

وتخطط تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي، لشراء منظومة ”إس-400“ من روسيا، رغم تحذيرات الحلف من عدم توافقها مع أنظمته للدفاع الجوي.