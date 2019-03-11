تقرير أمريكي: روسيا وتركيا تتجهان لعلاقة استراتيجية قوية في سوريا

اعتبر معهد دراسات الحرب الأمريكي، أن تنامي التعاون العسكري بين روسيا وتركيا في سوريا سيتوسع ويتطور ليصبح علاقة استراتيجية، ما قد يزيد التوتر في العلاقات مع واشنطن.

وأشار في تقرير اليوم الإثنين، إلى أن روسيا أعطت الضوء الأخضر لتركيا أخيرًا؛ للقيام بطلعات جوية فوق منطقة إدلب شمال سوريا، في حين بدأت القوت التركية الجمعة الماضي، بتسيير دوريات مشتركة مع ميليشيات متحالفة مع النظام السوري.

وقال التقرير: إن ”تنامي التعاون العسكري بين روسيا وتركيا يعتبر مؤشرًا خطيرًا على توسيعه وتطويره إلى علاقة استراتيجية قوية.“

وأضاف: ”أظهر هذا التعاون فشل محاولات الرئيس السوري بشار الأسد تخريب اتفاق منطقة خفض التصعيد في شمال سوريا الذي توصلت إليه روسيا وتركيا وإيران العام 2017.. ومن المتوقع أن تبدأ القوات الروسية والتركية بتسيير دوريات مشتركة على غرار الدوريات التي بدأت بينهما في 14 من الشهر الحالي في منطقة تل رفعت شمال حلب“.

ورأى التقرير بأن التقارب التركي- الروسي في سوريا، سيؤدي إلى ”تصاعد التوتر في العلاقة بين أنقرة وواشنطن“، وتضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق بين تركيا والولايات المتحدة بشأن الوضع في شرق سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وتابع:“تعتزم روسيا استغلال تقاربها مع تركيا في غرب سوريا، للعمل ضد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية الحليفة في شرق سوريا“.