القوات العراقية تنفذ ضربات جوية داخل الأراضي السورية  

وجهت مقاتلات عراقية اليوم الثلاثاء، ضربات جوية ضد تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، قد أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل عشرات “الدواعش” خلال الضربات.

واعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تنفيذ ضربات جوية بطائرات F16، وفق معلومات من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب – خلية الصقور الاستخباراتية- في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية.

وقال بيان للعمليات المشتركة إن طائرات عراقية “دكت هدفين، الأول عبارة عن وكر يتواجد بداخله 30 عنصرًا من عصابات داعش الإرهابية، كانوا يعتزمون عقد اجتماع مهم للقيادات الإجرامية، أما الهدف الثاني كان عبارة عن وكر يتواجد فيه 14 إرهابيًا ممّن يُسمَّون بالانغماسيين”.

وأضاف البيان أنه “بناءً على المعلومات الاستخبارية فإن هذه الضربات، قد دمرت الهدفين بالكامل، وعادت طائراتنا بسلام إلى أرض الوطن بعد أن حققت أهدافها المرسومة”.

يذكر أن الطائرات العراقية نفذت أكثر من مرة، ضربات استهدفت مقرات تابعة لتنظيم داعش داخل سوريا، وأسفرت عن قتل قادة بارزين في التنظيم، وفق بيانات رسمية عراقية، في حين يؤكد العراق أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق مع نظام بشار الأسد في سوريا.