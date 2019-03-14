روحاني: العراق هو المحطة الرئيسة للصادرات الإيرانية في العالم‎

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، زیارته إلى العراق بأنها ”تشكل منعطفًا“ في العلاقات بین البلدين، مشيرًا إلى أن ”العراق المحطة الرئيسة لصادرات بلاده في العالم“.

وعاد روحاني، مساء الأربعاء إلى العاصمة طهران، قادمًا من العراق بعد زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام.

وقال روحاني، في تصريحات للصحفيين عقب وصوله مطار مهراباد في طهران، إن ”الشعبين الشقيقين الإيراني والعراقي يرتبطان بأواصر متينة، ولا تستطيع أي قوة في العالم صنع هوة بينهما“.

وبيّن أن ”الزيارة تضمنت إجراء محادثات والتفاهم في عدد من المواضيع والشؤون التجارية، مثل: خفض أو الغاء الرسوم على بعض السلع، وتأسيس مدن صناعية مشتركة بين البلدين، وفي مجال الطاقة، وتسهيل منح التأشيرات التجارية“.

ووصف روحاني ”دور الناشطين والتجار بأنه يكتسب الأهمية لكلا الجانبين“، عادًّا العراق أنه المحطة الرئيسة للصادرات الإيرانية في العالم ويرتبط البلدان بأواصر متينة.

وأشار إلى أن ”البلدين أجريا محادثات حول الشؤون المصرفية، واعتماد العملتين الوطنيتين في الكثير من عمليات التبادل، وتسهيل العلاقات المصرفية“.

وأضاف أن البلدين ”توصلا إلى تفاهمات طيبة حيال القضايا الأمنية والإقليمية، وكذلك فإن وجهات نظرهما متقاربة حيال العديد من القضايا المهمة“.

واختتم روحاني حديثه، قائلًا: ”هذه الزيارة يمكنها أن تشكل منعطفًا في العلاقات، وتتوطد أكثر في المستقبل لصالح الشعبين والبلدين“.

وأعلنت الحكومة العراقية، توقيع حزمة من الاتفاقيات مع إيران، خلال زيارة روحاني، في مجالات عدة، منها: النفط والتجارة والصحة والنقل لإنشاء السكك الحديد بين الشلامجة الإيرانية والبصرة العراقية، وتسهيل التأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.