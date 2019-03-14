روحاني: لا يمكن لأي دولة أن تؤثر على علاقتنا مع العراق

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه لا يمكن لأي دولة أن تؤثر على العلاقات بين إيران والعراق.

جاء ذلك في تصريح لروحاني للتلفزيون الإيراني من مطار ”مهر آباد“ وسط طهران، عقب عودته من زيارة إلى العراق استمرت 3 أيام.

وأضاف روحاني: ”لا توجد خلافات بين البلدين، ولا يمكن لأي دولة أن تؤثر على العلاقات بينهما“.

وتابع: ”حدث تعاون جيد بين إيران والعراق، خلال زيارتنا للعراق“.

واختتم روحاني زيارته إلى العراق بلقاء المرجعيات الشيعية في مدينة النجف وفي مقدمتهم المرجع البارز علي السيستاني.

وبدأ روحاني زيارته إلى العراق يوم الإثنين الماضي والتقى كبار المسؤولين العراقيين وجرى التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المشاركة من بينها إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين.