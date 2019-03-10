إسرائيل تقصف مجمعًا عسكريًّا وقطعًا بحرية لحماس في غزة‎

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن استهداف عدة مواقع ومنشآت تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بعد مزاعم عن إطلاق قذائف صاروخية على الأراضي المحتلة.

وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال ،أفيخاي أدرعي، تفاصيل الغارات الإسرائيلية عبر ”تويتر“ قائلًا: ”أغارت طائراتنا على عدد من الأهداف الإرهابية، من بينها أهداف داخل مجمع عسكري تابع لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، بالإضافة الى قطعتين بحريتين تابعتين لحماس؛ وذلك ردًّا على إطلاق قذيفة صاروخية، ومواصلة النشاطات الإرهابية المنطلقة من القطاع باتجاه إسرائيل“.

وأضاف: ”من بين الأنشطة الإرهابية المنطلقة من غزة في الأيام الأخيرة: البالونات المتفجرة ومحاولات المساس بالسياج الأمني. ننظر ببالغ الخطورة إلى كل محاولة للمساس بمواطني إسرائيل، وسنواصل العمل بحزم ضد هذه النشاطات الإرهابية، تتحمل منظمة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة ومنه“.

وفي الإطار ذاته، زعم موقع ”0404“ العبري أن قوات الجيش الإسرائيلي تمكنت من اعتراض حوامة دخلت الأجواء من قطاع غزة، القوات تفحص الآن ما إذا كانت تحوي متفجرات.

بدوره ادّعى موقع ”حدشوت 24“ العبري أن قذيفة صاروخية أطلِقت من رفح جنوب قطاع غزة انفجرت في منطقة مفتوحة قرب أحد الكيبوتسات في المجلس الإقليمي أشكول، دون الحديث عن أي إصابات أو ضحايا.

وزعم الموقع -أيضًا- أن رصاصة أطلقها فلسطينيون من شمال قطاع غزة أصابت منزلًا في مستوطنة ”نتيف هعسراه“ في المجلس الإقليمي شاطئ عسقلان، واستدعيت قوات الأمن إلى المكان، ولا توجد إصابات.