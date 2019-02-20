طائرات إسرائيلية تقصف موقعًا لحماس في قطاع غزة

قصفت طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، موقعًا لحركة حماس، وسط قطاع غزة، استهدف مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة، والطائرات الورقية المحملة بالمواد الحارقة، دون سقوط إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي:“أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لمنظمة حماس في قطاع غزة، ردًّا على إطلاق مجموعات من البالونات الحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية“.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القصف استهدف أراضي زراعية مجاورة لموقع عسكري لكتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، فيما لم تُعلن وزارة الصحة في قطاع غزة عن سقوط إصابات جراء هذا القصف.

وشهد قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، عودة لإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه المدن، والبلدات، والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، ضمن خطوات تصعيدية فلسطينية للرد على عدم التزام إسرائيل باتفاق التهدئة بين غزة وإسرائيل.

وفي سياق منفصل، توافد العشرات من الشبان الفلسطينيين، مساء الأربعاء، إلى الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات ”الإرباك الليلي“ للجنود الإسرائيليين المنتشرين على طول الحدود.

وأشعل الشبان الفلسطينيون، إطارات مطاطية، وصوَّبوا إضاءة أنوار الليزر تجاه جنود الجيش الإسرائيلي للتشويش عليهم، فيما أكدت مصادر طبية فلسطينية إصابة شاب فلسطيني بالرصاص خلال هذه المظاهرة.