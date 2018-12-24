قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الاثنين، “إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة نشاطات شعبية غير قانونية” مضيفًا: “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ6000 معتقل بينهم 270 طفلاً و52 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي و430 معتقلاً إداريًا “بلا تهمة” و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.