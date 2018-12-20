إطلاق نار بمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية وإصابة المنفذ (فيديو)

ذكر موقع 0404 العبريّ، أن إطلاق نار وقع بمستوطنة “عوفرا” في الضفة الغربية، بالقرب من أطراف قرية عين يبرود.
وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية: إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار تجاه سائق سيارة فلسطيني، وأصابه بجروح خطيرة، بزعم محاولته اختراق الحاجز العسكري، بالقرب من مستوطنة “بيت إيل”.
بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته “تجري فحصًا لظروف حادثة إطلاق النار”، مشيرًا إلى أنها “ردت على مكان إطلاق النار، وأصابت المنفذ بجراح خطيرة”.
وشهدت الأيام الماضية العديد من العمليات المشابهة التي تضمنت إطلاق نار ودهس وطعن، تزامنًا مع حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات يشنها الجيش الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.