قائد في الحرس الثوري الإيراني يؤكد هيمنة بلاده على العراق

أكد قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن بلاده تهيمن على الأوضاع في العراق، معتبرًا أن إيران أصبحت قوة مبنية على الثورة الإسلامية.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، اليوم، عن نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري العميد حسين سلامي قوله خلال كلمة له من مدينة قزوين:“في فترة من الفترات كنا نحارب العدو من قلب أراضينا، أما اليوم فنحن بالقرب من البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر“.

وأضاف:“وفي العراق نحن أصحاب قوة مبنية على الثورة الإسلامية، فإيران انتصرت على أعدائها في فترة ضعفها، أما اليوم فأصبحنا قوة لا يستهان بها“، مشيرًا إلى أن ”إيران مستعدة للحرب، وقد قامت بتربية جيل على هذا المشروع“.

وقلّل العميد سلامي من تأثير العقوبات على الشعب الإيراني، زاعمًا أن ”الشعب الايراني سيتحمّل الصعاب، وهو يعرف أن بعد كل عسر يسرًا“.