ترامب: المحادثات مع كيم فشلت بسبب طلب بيونغ يانغ رفع العقوبات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في فيتنام ”لم يسفر عن التوصل لاتفاق، بسبب مطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها“.

وقال ترامب للصحفيين، بعد تقليص مدة المحادثات في العاصمة الفيتنامية هانوي ”بشكل أساسي كانوا يريدون رفع العقوبات كلية، لكننا لا نستطيع فعل ذلك.. كان يتعين أن ننسحب“.

واستهل ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس الأربعاء، قمتهما الثانية في فيتنام، بعد ثمانية أشهر على لقائهما التاريخي في سنغافورة.