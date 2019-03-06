فنزويلا تطلب من السفير الألماني مغادرة أراضيها‎ وبرلين تندد

المصدر: أ ف ب

أمرت الحكومة الفنزويلية بطرد السفير الألماني بسبب دعمه لزعيم المعارضة خوان غوايدو في النزاع السياسي مع الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت وزارة الخارجية إن أمام السفير دانييل مارتن كرينر 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد ”تدخله في الشؤون الداخلية الفنزويلية“ بعد أن توجه إلى مطار كراكاس الدولي لاستقبال غوايدو لدى عودته إلى فنزويلا من جولة في أميركا اللاتينية يوم الاثنين.

وكان زعيم البرلمان غوايدو (35 عامًا) تحدى حظرًا للسفر وخرج من البلاد في 23 شباط/فبراير. واعترفت أكثر من 50 بلدًا بغوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد.

وعاد غوايدو إلى بلاده يوم الاثنين ودعا إلى تظاهرات جديدة ضد مادورو، رغم التهديدات باعتقاله.

وجاء في بيان حكومي أن كرينر ”ذهب إلى مطار مايكويتيا الدولي ليشهد وصول النائب .. خوان غوايدو“.

وأضاف البيان أنه ”من غير المقبول“ أن يتصرف سفير ”على نحو يتفق تمامًا مع أجندة مؤامرة فئات متطرفة من المعارضة الفنزويلية“.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية في برلين صدور الأمر بطرد السفير، قائلة: ”نستطيع أن نؤكد أنه تم اعتبار السفير دانييل كرينر شخصًا غير مرغوب فيه“.

وأضافت: ”نعمل الآن على الخطوات التالية“.

بدوره ، ندد وزير الخارجية الالماني بقرار فنزويلا طرد السفير الألماني في كراكاس، معتبرًا أنه ”يفاقم الوضع“.

وقال هايكو ماس في بيان مقتضب: ”إنه قرار غير مفهوم، يفاقم الوضع ولا يساهم في التهدئة“.

والسفير دانيال كرينر كان بين السفراء الغربيين الذين استقبلوا المعارض خوان غوايدو الاثنين لدى عودته إلى كراكاس.