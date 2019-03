رغم التهديدات بالاعتقال… غوايدو يعود إلى فنزويلا عبر مطار كراكاس (فيديو)

عاد المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، ظهر اليوم الإثنين، إلى البلاد عبر مطار كراكاس الدولي، متحديًا تهديدات الرئيس نيكولاس مادورو باعتقاله في حال العودة من جولته في أمريكا الجنوبية.

وكان حشد من مناصري غوايدو في استقباله بالمطار مع عدد من سفراء دول أوروبية، وأمريكية لاتينية، بحسب الصور التي نقلتها شبكات التلفزة مباشرة.

وقال غوايدو متوجهًا إلى الحشد من أنصاره:“سنواصل التحرك في الشارع والتعبئة متواصلة، نحن هنا في فنزويلا”.

This is the moment when Venezuelan opposition leader Juan Guaido returned to Caracas and was greeted by his supports. https://t.co/k6SJDJSgVC pic.twitter.com/F2nhjDcUfn

— euronews (@euronews) March 4, 2019