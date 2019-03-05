باكستان تعلن عودة سفيرها إلى الهند

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الثلاثاء، عودة سفيرها إلى الهند في مارس/آذار الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها أبلغت سفارة الهند لدى البلاد، أن سفير إسلام آباد لدى نيودلهي ”سهيل محمود“ سيعود على رأس مهامه قبل 14 مارس الجاري.

يشار أن باكستان استدعت السفير ”محمود“ في 18 فبراير/ شباط الماضي، إثر توتر العلاقات بين البلدين.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد؛ بعد هجوم استهدف دورية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، في وقت نفت فيه إسلام آباد علاقتها به.

إثر ذلك نفذت الهند غارات جوية على ما قالت إنه ”معسكر إرهابي“ في الشطر الباكستاني من الإقليم.

وأسقط الجيش الباكستاني خلال الغارات الهندية مقاتلتين، وأسر طيارًا، قبل أن يطلق سراحه لاحقًا.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين البلدين، منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا في 1947، حيث نشبت 3 حروب، في 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من الطرفين.