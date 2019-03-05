باكستان توقف 44 مشتبهًا بضلوعهم في هجوم دامٍ استهدف الأمن الهندي

أعلنت الداخلية الباكستانية، يوم الثلاثاء، توقيف 44 مشتبهًا بضلوعهم في هجوم استهدف، قبل نحو 3 أسابيع، قوات للشرطة الهندية، في ”جامو وكشمير“، الجزء الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير.

وأسفر الهجوم الذي وقع في 14شباط/فبراير الماضي، عن مقتل 44 جنديًا هنديًا، وإصابة 20 آخرين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن من ضمن الموقوفين أعضاء بارزين في جماعة مسلحة محظورة تسمى ”جيش محمد“، والتي تحملها نيودلهي مسؤولية الهجوم في جامو وكشمير.

ولفت البيان، إلى أن مفتي عبدالرؤوف، شقيق زعيم الجماعة، هو من ضمن الأشخاص الموقوفين، مشيرًا إلى أن اسم الأخير ورد في قائمة الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بالهجوم، كانت الهند قدمتها لباكستان قبل أيام.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، بعد الهجوم الذي استهدف دورية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، في وقت نفت فيه إسلام آباد علاقتها به.

وردت الهند على الهجوم بغارات جوية على ما قالت إنه ”معسكر إرهابي“ في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام آباد من الإقليم، أسقط خلالها الجيش الباكستاني مقاتلتين، وأسر طيارًا، قبل أن يطلق سراحه لاحقًا.