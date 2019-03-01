مقتل 4 جنود هنود ومدني باشتباكات مسلّحة في كشمير

أعلنت الشرطة الهندية، الجمعة، مقتل 5 أشخاص؛ بينهم 4 من أفراد القوات المسلحة ومدني واحد، إثر اشتباكات مع ”مسلحين“ شمالي إقليم كشمير، وذلك وسط تصعيد عسكري بين نيودلهي وإسلام أباد.

وقالت الشرطة في بيان: ”أصيب اثنان من أفراد الشرطة، واثنان من القوات شبه العسكرية، وأحد المدنيين، بإصابات خطيرة ثم توفوا متأثرين بجروحهم“.

وكشفت الشرطة عن هوية المواطن القتيل، وقالت إنه يدعى وسيم أحمد مير (21 عاما)، وقد لقي حتفه إثر إصابته برصاصة في منطقة مجاورة.

ووفق البيان نفسه، فإن القتال لا يزال مستمرا.

وتصاعدت التوترات بين نيودلهي وإسلام أباد، منذ هجوم استهدف دورية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان، التي نفت علاقتها بالهجوم.

وأسفر الهجوم، في 14 فبراير/ شباط الماضي، عن مقتل 44 جنديا هنديا، وإصابة 20 آخرين.

والثلاثاء، شنت الهند غارة جوية على ما قالت إنه ”معسكر إرهابي“، في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام أباد من الإقليم، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

والجمعة، سلمت إسلام أباد إلى نيودلهي طيارا هنديا أسره الجيش الباكستاني، الأربعاء، عقب إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني.

ويطالب سكان إقليم كشمير بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذو الأغلبية المسلمة.