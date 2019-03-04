بعد انتهاء الأزمة.. باكستان تستأنف رحلات القطار السريع إلى الهند

أعلنت إسلام آباد، يوم الإثنين، استئناف رحلات قطار سريع بين مدينة لاهور الباكستانية والعاصمة الهندية نيودلهي.

وقال إعجاز شاه، المتحدث باسم إدارة السكك الحديدية الباكستانية، في تصريحات صحفية، إن رحلات قطار ”سامغهوتا إكسبرس“ بين المدينتين، عادت لتسير وفقًا لجداولها الزمنية التي كانت قائمة قبل توقفها الخميس الماضي.

وانطلقت الرحلة الأولى اليوم من لاهور وعلى متنها 180 راكبًا، وذلك بعد تراجع حدة التوتر بين البلدين، والتغلب على المشاكل الأمنية.

وتدير السكك الحديدية الباكستانية والهندية بشكل مشترك خط قطار ”سامغهوتا إكسبرس“، الذي ينظم رحلتين أسبوعيًا.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد؛ بعد هجوم استهدف دورية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير (جامو وكشمير)؛ ما أسفر عن مقتل 44 جنديًا هنديًا، نفت باكستان علاقتها به.

وردت الهند على الهجوم بغارات جوية، على ما قالت إنه ”معسكر إرهابي“ في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام آباد من الإقليم ”آزاد كشمير“، أسقط خلالها الجيش الباكستاني مقاتلتين، وأسر طيارًا، قبل أن يطلق سراحه، لاحقًا.