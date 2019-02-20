السعودية والهند تتفقان على استئناف حوار ”نيودلهي – إسلام أباد“

جاء ذلك في بيان مشترك، اليوم، تزامنًا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للعاصمة الهندية نيودلهي، في ثاني محطات جولة آسيوية تشمل باكستان والصين، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة ”واس“.

وأكد الجانبان ”أهمية الاستقرار الإقليمي وعلاقات حسن الجوار وخلق الظروف اللازمة لاستئناف الحوار الشامل بين الهند وباكستان“.

كما أشار الطرفان إلى ”العمل مع الدول المطلة على المحيط الهندي من أجل تعزيز الأمن البحري الذي يشكل أهمية حيوية لأمن وازدهار البلدين وتوفير المرور الآمن للتجارة الدولية“.

والخميس الماضي، استهدف تفجير قافلة أمنية في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، ما أدى إلى وقوع 44 قتيلًا وعشرات الجرحى، أعلنت جماعة ”جيش محمد“ المسلحة مسؤوليتها عنه.

ويعتبر نزاع كشمير إقليميًا بين دولتي الهند وباكستان منذ عام 1947، إذ خاضت البلدان في إطاره 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.