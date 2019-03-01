بومبيو: كوريا الشمالية لم تكن واضحة بشأن منشأة يونغبيون

ذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن كوريا الشمالية، طلبت رفعًا كاملًا للعقوبات خلال قمة هانوي، لكنها افتقرت إلى الوضوح التام، بشأن ما يمكنها تقديمه فيما يتعلق بتفكيك منشأة يونغبيون النووية.

وقال في مؤتمر صحفي، خلال زيارة قصيرة للعاصمة الفلبينية مانيلا ”كانوا صريحين للغاية فيما يتعلق بما هم مستعدون لفعله في يونغبيون، لكن لم يكن هناك وضوح تام بشأن النطاق الكامل لما هم مستعدون لتقديمه“، مضيفًا أن الولايات المتحدة ”حريصة على العودة إلى الطاولة لمواصلة تلك المحادثات“.

وقال بومبيو إن كوريا الشمالية ”طلبت بصورة أساسية إعفاءً كاملًا من العقوبات“.

وانهارت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بسبب العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، وقدم الطرفان تفسيرين متناقضين لما حدث، فقد قال ترامب إن كيم أراد رفع العقوبات ”كليًا“، لكن وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونغ قال إن بيونغ يانغ لم تطلب سوى رفع جانب من العقوبات.

وأضاف ري أن بيونغ يانغ، قدمت اقتراحًا واقعيًا لمهندسين من البلدين؛ لتفكيك الموقع النووي الرئيسي في يونغبيون بالكامل.

في الوقت ذاته ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، أن كوريا الشمالية اقترحت إغلاق جزء من مجمع يونغبيون النووي، مقابل رفع كل عقوبات الأمم المتحدة ما عدا التي تستهدف برنامجها لأسلحة الدمار الشامل بشكل مباشر.

وقال المسؤول للصحفيين، عقب انهيار قمة ثانية بين ترامب وكيم“المعضلة التي واجهناها مع كوريا الشمالية في هذه المرحلة، هي عدم استعدادها لفرض تجميد كامل على برامجها لأسلحة الدمار الشامل“.

وأضاف ”لذلك أن تمنح إعفاء من العقوبات يعود عليها بمليارات الدولارات يضعنا في موقع دعم تطوير كوريا الشمالية المستمر لأسلحة الدمار الشامل“.