بعد فشل ”قمة هانوي“.. بومبيو يؤكد أن المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية ”ستستأنف بسرعة“

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن ”المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية ستستأنف بسرعة، بعد فشل التوصل إلى اتفاق في قمة هانوي“.

وأضاف بومبيو للصحفيين على متن الطائرة المتوجهة من هانوي إلى مانيلا: إن ”الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لمسا تقدمًا في المحادثات، لكن لم يستطيعا المضي قدمًا في إنجاز اتفاق“، بحسب ”أسوشييتد برس“ الأمريكية.

وأضاف: ”يمكن إحراز تقدم حقيقي في الأيام المقبلة بشأن نزع سلاح بيونغ يانغ النووي“، مشيرًا إلى أن فريقه سيعود إلى العمل، الجمعة، على الرغم من عدم تحديد موعد لعقد اجتماعات جديدة.

ويتجه وزير الخارجية الأمريكي إلى مانيلا؛ بهدف إجراء محادثات مع كبار المسؤولين الفلبينيين.

وخلال يومي الأربعاء والخميس، عقد الزعيمان الأمريكي والكوري الشمالي قمتهما الثانية، في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وفي 12 من شهر يونيو/ حزيران لعام 2018، عقد الزعيمان قمة أولى تاريخية، جرى خلالها التوقيع على اتفاق شامل.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة سنغافورة، بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.