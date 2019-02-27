بومبيو: الضربة الهندية داخل باكستان ”عملية ضد الإرهاب“

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قصف مقاتلات هندية لأهداف بالشطر الباكستاني من إقليم كشمير بأنه ”عملية ضد الإرهاب“.

جاء ذلك في بيان نشره بومبيو الأربعاء، حول التوترات التي تشهدها الحدود بين الهند وباكستان.

وأشار بومبيو إلى إجرائه مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي سوشما سواراج، والباكستاني شاه محمود قريشي، عقب القصف الثلاثاء.

وشدد على أهمية الحد من تصعيد التوتر والابتعاد عن الحلول العسكرية.

وأوضح البيان أن بومبيو دعا نظيره الباكستاني إلى ”مزيد من الخطوات المهمة ضد الجماعات الإرهابية“.

وأعلنت باكستان الثلاثاء، أنها ستحدد زمان ومكان الرد على ”العدوان الهندي“، بعد أن قصفت مقاتلات تابعة لنيودلهي ما وصفته بـ ”معسكر إرهابي“ في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير.

ومؤخرًا، تأزمت العلاقات بين البلدين الجارين، إثر استهداف مجموعة مسلحة لقافلة أمنية في ”جامو وكشمير“، الجزء الخاضع لنيودلهي من إقليم ”كشمير“ منتصف فبراير/شباط الجاري.

وتسبب الهجوم بمقتل 44 من قوات الشرطة الاحتياطية المركزية، وأعلنت جماعة ”جيش محمد“ المسلحة مسؤوليتها عنه.

وإثر ذلك، قدمت نيودلهي مذكرة دبلوماسية لإسلام آباد، تطالب فيها الأخيرة بالتحرك ضد الجماعة المذكورة، بزعم أنها تنشط انطلاقًا من الأراضي الباكستانية.

بدورها، نددت إسلام آباد بالهجوم، ورفضت ”أي تلميح إلى تورط البلاد فيه دون تحقيقات“، قبل أن تعلن الحكومة منح الجيش ضوءًا أخضر للرد على أي ”عدوان هندي“.

واقتسم البلدان إقليم ”كشمير“ ذا الأغلبية المسلمة، بعد نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، وتطلق إسلام أباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم ”آزاد كشمير“، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم ”جامو وكشمير“.