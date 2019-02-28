شارع في طهران يعرض إعلانات لإيرانيين لبيع أعضاء جسدهم (فيديو وصور)

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية معارضة، الخميس، شارع ”فرهنك حسيني“ الذي يقع بالقرب من مستشفى ”فيروز كوه“ وسط العاصمة طهران، وهو مليء باللوحات الإعلانية التي كتبت بخط اليد على جدران المباني، وتتضمن عرض أنواع مختلفة من أجزاء الجسم للبيع، مثل الكلية أو الأمعاء أو العين وغيرها.

وأصبح شارع ”فرهنك حسيني“ من أكثر الشوارع شهرة، حيث يرتاده آلاف الفقراء المحتاجين من الشعب الإيراني، الذين يعانون من فقر مدقع، فيلجئون لبيع أعضاء جسدهم، ليتمكنوا من تلبية مطالب حياتهم المعيشية.

ووصف موقع ”آمد نيوز“ المقرب من المعارضة، في تعليقه على الفيديو بأنه ”يكشف عن الحالة المأساوية والأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها الشعب الإيراني في ظل نظام الملالي القائم“.

وقال الموقع ساخرًا: إن ”هذا الفيديو ليس سوى عينة صغيرة من الإنجازات العظيمة للثورة الإسلامية في الأربعين سنة!“، مشيرًا إلى أن شارع ”فرهنك حسيني“ الذي يقع جنوب مستشفى ”فيروز كوه“ أصبح مزادًا لبيع أعضاء الجسم.

ويعيش الإيرانيون أوضاعًا اقتصادية سيئة للغاية في ظل العقوبات الأمريكية، والفساد الذي ينخر مؤسسات النظام، ورافق ذلك انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

يذكر أنه في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أضطر أهالي مدينة ”سر بل ذهاب“ ومناطق أخرى من محافظة كرمنشاه، إلى عرض أرقام هواتفهم لبيع الكلى، بسبب عدم قيام الحكومة بمساعدتهم في بناء منازلهم التي دمرها زلزل عنيف وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن مقتل المئات وإصابة آخرين فضلًا عن تدمير نحو 500 وحدة سكنية.