إيران تعتقل مسؤولين من رجال الدين بتهمة الفساد

اعتقلت السلطات الإيرانية مسؤولين من رجال الدين بالعاصمة طهران، بتهمة فساد مالي، وفقًا لما ذكر موقع ”آمد نيوز“ المقرب من المعارضة الإيرانية.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بـ“المطلعة “ قولها: ”إن السلطات الأمنية اعتقلت مدير الأوقاف الدينية بالعاصمة طهران، الشيخ غلام رضا محمد زاده، ومسؤول مكتبه، رضائيان؛ بسبب اتهامات بالفساد“.

وأضافت المصادر أن الشيخ محمد زاده ”يعد من أهم الشخصيات المقربة من فريق الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وجرى تعيينه باقتراح من رئيس الاستخبارات السابق رجل الدين المتشدد حيدر مصلحي“.

وأشارت إلى أن السلطات اعتقلت أيضًا ”مدير أوقاف مقاطعة لواسان، الشيخ مجيد كيياي، والشيخ مهدي زين علي مدير أوقاف مقاطعة شميرانات التابعة لمحافظة طهران، بتهم مماثلة“.