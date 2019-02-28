نواب إيرانيون يعتزمون استجواب ظريف بسبب ”الاستقالة“

تقدم 15 نائبًا في البرلمان الإيراني، بطلب لاستجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي أعلن استقالته في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، ورفضها الرئيس حسن روحاني.

وذكرت وكالة أنباء ”مهر “ الحكومية، اليوم الخميس، أن ”15 نائبًا طالبوا رئيس البرلمان علي لاريجاني باستدعاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف، للرد على أسئلة حول استقالته“.

واتهم النواب جواد ظريف بـ“التقليل من أهمية زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، واجتماعه بالمرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني“.

وزار بشار الأسد العاصمة الإيرانية طهران الاثنين الماضي، ولم يتم إبلاغ وزير الخارجية لحضور اجتماعاته مع خامنئي وروحاني، الأمر الذي دفع ظريف لتقديم استقالته قبل أن يتراجع عنها أمس الأربعاء.