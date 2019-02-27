الأسد يوجه دعوة لظريف لزيارة سوريا بعد تراجعه عن استقالته‎

وجه الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي تراجع عن استقالته، لزيارة دمشق.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ عن السفير السوري في طهران، عدنان محمود، أنه اتصل بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وأبلغه بدعوة رسمية وجهها بشار الأسد إليه شخصيًا لإجراء زيارة إلى سوريا.

وكانت زيارة الأسد السرية إلى العاصمة طهران يوم الإثنين الماضي، إحدى الأسباب الرئيسة التي دفعت ظريف إلى تقديم استقالته من منصبه؛ بسبب عدم دعوته لحضور اجتماعات الرئيس السوري مع نظيره الإيراني حسن روحاني والمرشد علي خامنئي.

وقالت الوكالة الإيرانية إن الدعوة الرسمية التي وجهها الأسد عبر سفير سوريا في طهران، جاءت عقب محادثة هاتفية أجراها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم، مع نظيره السوري وليد المعلم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ”ظريف أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم جرى الحديث حول سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران ودمشق“، مضيفة أنه ”تم الحديث عن زيارة الأسد إلى طهران ومتابعة نتائجها“.

وبدأ ظريف اليوم، نشاطه عندما أعلن روحاني رفضه الموافقة على قرار الاستقالة، معتبرًا أن ”استقالة ظريف تضر بالمصالح الوطنية الإيرانية“.