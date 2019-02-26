رئيس البرلمان الإيراني يرفض مناقشة استقالة ظريف.. ونائب يطالب بـ“عدم الفرح“

رفض رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الثلاثاء، مقترحًا تقدم به مجموعة من النواب لمناقشة أسباب استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وقال النائب الإيراني علي رضا رحيمي إن ”رئيس البرلمان علي لاريجاني رفض مناقشة استقالة ظريف في جلسة برلمانية داخلية حتى توضيح أسبابها، بذريعة أن أسباب الاستقالة لم تتضح بعد“.

وأضاف رحيمي أن بعض النواب ”يرفض مناقشة أسباب استقالة ظريف، وكأن الأخير لم يحظَ بثقة البرلمان سابقًا لتسلم منصب وزارة الخارجية“، داعيًا الرئيس حسن روحاني إلى ”التحلي بالشجاعة ورفض استقالة ظريف“، ومطالبًا معارضي ظريف بـ“عدم الفرح“.

ومساء الاثنين، أعلن ظريف استقالته من منصب وزير الخارجية، عبر حسابه في ”إنستغرام“، لكن الرئيس حسن روحاني لم يقبلها بعد.