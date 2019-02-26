وزير إيراني: بعض مسؤولينا كانوا ”يدعون الله“ فوز ترامب بالانتخابات

هاجم وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، الثلاثاء، التيار المتشدد في بلده دون تسميته، وذلك بعد ساعات من تقديم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، استقالته.

وقال علوي خلال اجتماعه مع مجلس إدارة محافظة طهران، إن ”بعض المسؤولين في الداخل كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله أن يفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية“.

وأضاف أن ”أولئك الذين أخذوا يدعون ليفوز ترامب، يحاولون اليوم إظهار الحكومة بأنها غير فعالة وغير قادرة على إدارة زمام الأمور“.

وتابع أن ”بعض المسؤولين في داخل البلاد يرفع شعار الموت لأمريكا لكنه ضد مصالح إيران ونظامها“.

وحذر من أن ”هدف الولايات المتحدة ليس فقط الحكومة، بل النظام بأكمله.. هدف العدو هو استهداف الأمن والاقتصاد من أجل إثارة الفوضى وإجبار الشعب الإيراني على التمرد على سيادة البلاد والقانون“.

وتواجه حكومة الرئيس حسن روحاني انتقادات متكررة من التيار المتشدد، منذ إبرام الاتفاق النووي بين طهران والقوى العظمى، وتصاعدت وتيرتها بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.

وما انفك ظريف، العدو اللدود للجناح المتشدد في تيار المحافظين، يتعرّض لانتقادات متزايدة منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق بصورة أحادية في أيار/ مايو 2018.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الاثنين، إنه ”أخذ علمًا“ باستقالة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، معتبرًا إيّاه واجهة لـ“مافيا دينية فاسدة“.